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لبنان

أوّل شهيد لـ"أمل" في معارك الجنوب... هذا ما أعلنته الحركة قبل قليل

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:42
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نعت حركة "أمل" في بيان، الشهيد علي جميل الحاج داوود، من بلدة مليخ.
 
 
وقالت "أمل" إنّ داوود استشهد بعدما تعرّض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبيّة، لاستهداف مباشر من العدوّ الإسرائيليّ.
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كذلك، أفادت "أمل" عن إصابة مقاتلين آخرين تابعين لها.
 
 
 
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