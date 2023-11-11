نعت حركة "أمل" في بيان، الشهيد علي جميل الحاج داوود، من بلدة مليخ.

وقالت "أمل" إنّ داوود استشهد بعدما تعرّض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبيّة، لاستهداف مباشر من العدوّ الإسرائيليّ.

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كذلك، أفادت "أمل" عن إصابة مقاتلين آخرين تابعين لها.