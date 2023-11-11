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لبنان

القاصر هيام غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:00
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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر:

- هيام جلال حمدي (مواليد عام 2008، لبنانية)
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التي غادرت بتاريخ 10/11/2023 منزل ذويها الكائن في بعلبك- حيّ الشيقان، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

 يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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