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لبنان

قصف إسرائيليّ على مقهى في جنوب لبنان... هل من إصابات؟

Lebanon 24
11-11-2023 | 10:06
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ العدوّ الاسرائيلي استهدف مقهى في كفركلا، ولم يسجل وقوع اصابات.
 
 
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