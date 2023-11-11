أبو فاعور: للتجاوب مع مسعى بري وميقاتي لمنع الشغور في قيادة الجيش

Advertisement

أعرب عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور عن "تقديرنا العالي لجهد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سعيهما لمنع الشغور في قيادة الجيش اللبناني، وتعيين مجلس عسكري جديد، بما يضع حدا لاي عدم يقين حول المؤسسة العسكرية ودورها الوطني الجامع"، داعيا كل القوى السياسية الى "التجاوب مع هذا المسعى الضروري واللازم".كلام أبو فاعور جاء خلال اجتماع حزبي عقده مع مدراء فروع الحزب في البقاع الجنوبي، ومع فرع راشيا في الحزب، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي عارف ابو منصور، وكيل مفوض الاعداد والتوجيه فارس فايق، مدير فرع التقدمي في راشيا عماد ناجي، وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة وحزبيين.وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون تنظيمية وحزبية اضافة الى تداعيات العدوان الاسرائيلي على الجنوب وكيفية الوقوف الى جانب الأهل النازحين الى المنطقة من القرى الجنوبية التي تتعرض للقصف والغارات الحربية الاسرائيلية.