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لبنان

عاجل جداً من الجنوب.. جيش العدو يقصف مواقع لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
11-11-2023 | 10:26
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ دبابة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي هاجمت خلية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان كانت تُحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه الأراضي الفلسطينية وتحديداً في منطقة عرب العرامشة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
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وأفاد المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنهُ تمّ في وقتٍ سابق رصدُ هدف جويّ انطلق من لبنان بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أنه جرى إسقاط الهدف بواسطة الدفاعات الجوية.
ولفت المتحدث باسم جيش العدو أيضاً إلى أنه تمّ إطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي، موضحاً أن قوات الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية مصدر النيران والبنية التحتية لحزب الله".
من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، استهدافه ‏تجمعات للقوات الإسرائيليّة في وادي شوميرا وتل شعر وباديد بالأسلحة المناسبة، وحقّق فيها إصابات مباشرة.‏ 
كذلك، أفاد الحزب في بيان آخر، بأنّه استهدف ملالة معادية وقوة مشاة إسرائيليّة في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة، وحقّق فيهما إصابات ‏مباشرة.‏ 
 






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