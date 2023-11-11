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لبنان

أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2023 | 10:41
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توقّفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عند خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم السبت، مشيرة إلى أنَّ الأخير لم يُهدّد بالتصعيد وسط التوتر الذي تشهده جبهة جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة منذ 8 تشرين الأول الماضي.
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وفي تقريرٍ لها ترجمه "لبنان24"، قالت الصحيفة إنَّ "السؤال يحوم في الخلفية حول ما إذا كان ينوي نصرالله فتح جبهة أكبر ضدّ إسرائيل في نفس الوقت الذي تشن فيه حرباً ضد حركة حماس في قطاع غزّة". 

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ "نصرالله أكد على مدى صعوبة العمليات التي ينفذها حزب الله حتى الآن بالنسبة للجيش الإسرائيلي"، وأضافت: "نصرالله كان واضحاً في الإشارة إلى أنّ العديد من مناطق محور المقاومة من اليمن إلى لبنان انضمت إلى الحملة، لكنهُ لم يُهدد صراحة بمزيد من التصعيد".

وزعمَ تقرير "يديعوت أحرونوت" أنّ نصرالله سعى للتأكيد على أن العمليات التي يقوم بها "حزب الله" حتى الآن كافية، مشيرة إلى أن أمين عام الحزب شدّد على أن إسرائيل لن تحقق أيّ هدفٍ من أهدافها. 

المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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