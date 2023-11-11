حمية: لا خوف بوجود المقاومة والقصف الإسرائيلي لن يمنعنا من زيارة مناطقنا

تفقد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، الأشغال القائمة على طريق السريرة الدلافة الرابط بين أقضية جزين حاصبيا والبقاع الغربي.

وتطرق وزير الاشغال الى العدوان على غزة وأكد أن "لا خوف بوجود المقاومة" وقال: "كانوا قلة قليلة بالثمانينات والسبعينات وأوصلونا إلى الإنتصارات العديدة، واليوم ومع قوتنا الحالية، لن يمنعنا القصف الإسرائيلي من زيارة مناطقنا، اليوم ومع كل الإمكانات البشرية واللوجستية للمقاومة فلن نقلق، وليس لدينا أي خوف أبدا".



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وحول ما يحصل في فلسطين وتحديدا في غزة قال حميه: "ليس من الضروري أن تكون فقط لبنانيا أو من جنوب لبنان، أو مسلما، أو عربيا، حتى تناصر غزة وأهلها وشعبها المظلوم، فقط يكفي أن تكون إنسانا".وعن الطريق الذي يتفقده قال: "هذه الطريق تحديدا التي تربط ثلاثة أقضية جزين - البقاع الغربي - حاصبيا ومنذ العام 1960 لم تتم الأشغال عليه أو صيانته، واليوم نحن هنا لنتفقد الأشغال ونؤكد أنه لن تثنينا أي ظروف عن استمرار العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن محيط هذه الطريق وخراج البلدات التي يتم تنفيذ الطريق عليها تعرضت منذ أيام للاعتداءات الإسرائيلية.

واستكمل حميه جولته على طريق برغز - قليا والتقى رؤساء البلديات واستمع لهمومهم ومطالبهم، واعداً ببذل المزيد من الجهود لرفع الحرمان عن هذه المنطقة وعن غيرها من المناطق.



