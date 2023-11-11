هذا المساء.. ماذا فعل العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام؟

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ قوات العدو الاسرائيلي ألقت قنابل مضيئة قرب مهنية شهداء الخيام.



كذلك، أفادت معلومات أخرى بأته تمّ إستهداف منزل على مقربة من المهنية بواسطة قذيفة.

Advertisement كذلك، أفادت معلومات أخرى بأته تمّ إستهداف منزل على مقربة من المهنية بواسطة قذيفة.

وكانت قناة "الجديد" أفادت في وقتٍ سابق، اليوم السبت، بأنَّ العدو الإسرائيلي استهدف منزلاً بين بلدتي بليدا وعيترون في جنوب لبنان.

ولفتت القناة إلى أنّ القصف حصل بصاروخٍ من طائرة مُسيرة إسرائيلية، موضحة أنه ما جرى لم يُسفر عن وقوع إصابات.

كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنَّ قذائف معادية إستهدفت عدداً من المنازل في بلدة طير حرفا.





