خبرٌ عن "فاتورة الكهرباء" في لبنان.. إليكم ما حدث

اشتكى مُواطنون مؤخراً من قيمة فواتير الكهرباء الباهظة لاسيما أنها جاءت عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين فقط.

وقال أحد المواطنين لـ"لبنان24" إنَّ "الكهرباء في ذلك الحين لم تكن تصل سوى ساعتين يومياً، فكيف يمكن أن تأتي الفاتورة بالملايين؟".

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وبحسب ما تبين، فإنّ هناك فواتير تجاوزت قيمتها الـ5 ملايين ليرة، الأمر الذي دفع بعض المواطنين للإمتناع عن الدفع ريثما تتمّ مراجعة مؤسسة "كهرباء لبنان" بالأمر.