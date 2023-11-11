إرتقى في الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستشهاد المُجاهد عباس نظير الرشعيني (أبو زهراء) وذلك أثناء مُجابهته العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد الرشعيني هو من مدينة الهرمل، ومن سكان بلدة سمحر في البقاع.