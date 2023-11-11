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لبنان

إرتقى في الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
11-11-2023 | 14:07
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستشهاد المُجاهد عباس نظير الرشعيني (أبو زهراء) وذلك أثناء مُجابهته العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
 ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد الرشعيني هو من مدينة الهرمل، ومن سكان بلدة سمحر في البقاع. 
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