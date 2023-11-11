أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون

عُلِم أنّ صرافين في السوق الموازية بادروا خلال الساعات الماضية إلى "حشدِ حملة" لشراء دولارات لصالحٍ مؤسسات كبرى طلبت مبالغ من العملة الصعبة بأسرع وقتٍ ممكن.

وبحسب أحد الصرافين في السوق، فإنَّ "الطلبية" الجديدة تأتي في سياق مساعي التُجار لتأمين السيولة الدولاريّة بهدف رفع حجم الإستيراد من الخارج تجنباً لحدوث أي طارئ في ظل الوضع الأمني المتدهور في جنوب لبنان.