Advertisement

لبنان

أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2023 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1129332-638353347188311649.jpg
Doc-P-1129332-638353347188311649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِم أنّ صرافين في السوق الموازية بادروا خلال الساعات الماضية إلى "حشدِ حملة" لشراء دولارات لصالحٍ مؤسسات كبرى طلبت مبالغ من العملة الصعبة بأسرع وقتٍ ممكن.
وبحسب أحد الصرافين في السوق، فإنَّ "الطلبية" الجديدة تأتي في سياق مساعي التُجار لتأمين السيولة الدولاريّة بهدف رفع حجم الإستيراد من الخارج تجنباً لحدوث أي طارئ في ظل الوضع الأمني المتدهور في جنوب لبنان.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2023-11-11
16:58 | 2023-11-11
15:47 | 2023-11-11
15:33 | 2023-11-11
15:13 | 2023-11-11
14:54 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24