فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة

بثّ الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم السبت، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلاميّة تجمُّعاً لجنود جيش العدو الإسرائيليّ قرب ثُكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

ووثق الفيديو حركة الجنود الإسرائيليين في نقطة تجمعهم كما أظهر لحظة إطلاق الحزب الصاروخ باتجاههم قبل وقوع إنفجارٍ كبير.

وفي فيديو آخر، أظهر الحزب كيف إستهداف عناصره عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيليّة عند الحدود، اليوم السبت.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. pic.twitter.com/TIO33wjjdD — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 11, 2023 Advertisement