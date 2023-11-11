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لبنان

فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة

Lebanon 24
11-11-2023 | 15:33
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بثّ الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم السبت، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلاميّة تجمُّعاً لجنود جيش العدو الإسرائيليّ قرب ثُكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
 
ووثق الفيديو حركة الجنود الإسرائيليين في نقطة تجمعهم كما أظهر لحظة إطلاق الحزب الصاروخ باتجاههم قبل وقوع إنفجارٍ كبير. 
 
وفي فيديو آخر، أظهر الحزب كيف إستهداف عناصره عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيليّة عند الحدود، اليوم السبت.
 
بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
 
 
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| مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية ( حزب الله) لعدد من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. بالفيديو | مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية ( حزب الله) لعدد من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. pic.twitter.com/mHA4igLng2 — Arab-Military (@ashrafnsier) November 11, 2023
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