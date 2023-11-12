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لبنان

ماذا يقول قائد الجيش عن التمديد له؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2023 | 01:15
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في إطار النقاش بشأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون أو عدمه، لفت مصدر سياسي مقرب من القيادة ويزورها دورياً، الى أن العماد جوزيف عون غير مهتم أبداً بما يدور في هذا الملف، ولكنه في الوقت ذاته فخورٌ ومرتاحٌ لتعاطي أصحاب القرار مع هذه القضية والثقة التامة بالجيش وقيادته والإشادة الدائمة بثبات المؤسسة بالرغم من كل الظروف. كما أن موقف مختلف القوى السياسية من قيادة الجيش يشكل جواً لبنانياً جامعاً، والمجتمع المدني له ثقة شبه وحيدة اليوم وهي قيادة الجيش، وهذا مصدر فخر وإعتزاز للقيادة ودافع قوة لاستمرارها في المهام والتضحيات في سبيل الوطن .
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وقال المصدر "أما بالنسبة الى من يسعى الى تهميش القيادة والتحريض على أركانها ، فأصبحت غاياته مكشوفة أمام جميع اللبنانيين، وهو لا يفكر إلا بمصالحه الخاصة وحساباته الرئاسية ورغبته الدائمة بالهيمنة على المؤسسات، كما حصل في عدد من الوزارات".
وختم المصدر "في كل الحالات فان قيادة الجيش لا هم لها إلا الوطن والمؤسسة والأفراد ولا شيء آخر".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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