تعميم قوّاتي لم "يهضمه" النقابيون والمحامون

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شكا مرشح الى منصب نقيب المحامين في بيروت الى قيادة "حزب القوات اللبنانية" من أداء عدد من النواب المحامين في "تكتل الجمهورية القوية" الذين يلبون دعوات مرشحين آخرين ويحضرون لقاءاتهم من باب الزمالة والعلاقات الشخصية. وطالب المرشح القيادة بموقف حاسم من هذا الموضوع، مما إضطر الأمانة العامة في "القوات" الى إصدار تعميم الى النواب المحامين في كتلة"الجمهورية القوية" تطلب فيه منهم بإصرار الإلتزام بالمرشح القواتي دون سواه والعمل المكثف لصالحه مع معارفهم وصداقاتهم وضمن منطقتهم وأقضيتهم . كما إعتبر التعميم أن وصول هذا المرشح هو أساس في النهج السياسي للقوات .المصدر النقابي لفت الى أن هذا البيان لم يرق كثيراً للنقابيين والمحامين كونه تدخل فاضح في مجريات العملية الإنتخابية لم تعهده النقابة من قبل، باعتبار أنه بالرغم من أن السياسة والرأي السياسي في صلب النقابة، فانها حافظت على مسافة من جميع الفرقاء وكانت تحرص دائماً على إستقلاليتها.