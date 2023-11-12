27
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
25
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جملة مُهمّة جداً قالها نصرالله.. هذا مضمونها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-11-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال كلمتهِ يوم أمس، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله اللبنانيين إلى مراقبة الميدان في الجنوب، وقال: "سياستنا في المعركة الحالية ان الميدان هو الذي يفعل، الميدان هو الذي يتكلم، نأتي نحن بعد ذلك لنعبر عن فعل الميدان، لنشرح فعل الميدان، ولذلك يجب أن تبقى العيون على الميدان وليس على الكلمات التي تصدر منا".
Advertisement
مصادر مُراقبة اعتبرت أن كلام نصرالله مؤشرٌ على عدم حصول أي إطلالات جديدة له خلال وقتٍ قريب، مشيرة إلى أنَّ ما سيقوم به "حزب الله" ميدانياً هو الذي سيُعبر عن واقع المعركة وتطوراتها.
وبحسب المصادر، فإنّ غياب نصرالله إعلامياً سيساهم في زيادة الإرباك في الداخل الإسرائيلي لاسيما بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها قادة العدو الإسرائيلي ضد لبنان من خلال القول إن يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة، سيتكرر في بيروت.
ولفتت المصادر إلى أنَّ "حزب الله" سيُواصل تصعيدَ خطواته الميدانية، كما أنه سيعمل على رفع وتيرة إستهدافاته للمواقع الإسرائيليّة من خلال أسلحةٍ ثقيلة سيتم الكشف عنها تباعاً، إلا أن الأمور ستبقى مضبوطةً نوعاً ما من دون الإنزلاق نحو حربٍ شاملة.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نشرت فيديو وهي تبكي... زوجة أحد أبرز الفنانين اللبنانيين تُهاجمه وتفضحه: "زاتتني بالشارع أنت أكبر وسخ"
Lebanon 24
نشرت فيديو وهي تبكي... زوجة أحد أبرز الفنانين اللبنانيين تُهاجمه وتفضحه: "زاتتني بالشارع أنت أكبر وسخ"
05:55 | 2023-11-11
11/11/2023 05:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
12:31 | 2023-11-11
11/11/2023 12:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
10:41 | 2023-11-11
11/11/2023 10:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
14:23 | 2023-11-11
11/11/2023 02:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
15:47 | 2023-11-11
11/11/2023 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:52 | 2023-11-12
صاروخٌ ينطلق من لبنان وقصفٌ إسرائيلي عنيف يطال الجنوب.. فيديو يُظهر ما يحدث
03:35 | 2023-11-12
"نصيحة بيضاء" من كلاس الى بعض الخبراء المنظرين
03:17 | 2023-11-12
ارتقى أثناء مجابهة العدو.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً في الجنوب
03:09 | 2023-11-12
بينها يأتي من لبنان.. 6 تحديات أساسية تواجهها إسرائيل وهذه تفاصيلها
03:00 | 2023-11-12
الراعي ومعركة عدم المس بقيادة الجيش تحرك لبلورة المخرج المناسب للشغور
02:52 | 2023-11-12
كرامي بعد لقائه وفداً من "حماس": صاحب الحق هو القوي
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادة شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
12/11/2023 10:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
12/11/2023 10:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
12/11/2023 10:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24