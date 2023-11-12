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لبنان

جملة مُهمّة جداً قالها نصرالله.. هذا مضمونها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2023 | 01:45
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خلال كلمتهِ يوم أمس، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله اللبنانيين إلى مراقبة الميدان في الجنوب، وقال: "سياستنا في المعركة الحالية ان الميدان هو الذي يفعل، الميدان هو الذي يتكلم، نأتي نحن بعد ذلك لنعبر عن فعل الميدان، لنشرح فعل الميدان، ولذلك يجب أن تبقى العيون على الميدان وليس على الكلمات التي تصدر منا".
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مصادر مُراقبة اعتبرت أن كلام نصرالله مؤشرٌ على عدم حصول أي إطلالات جديدة له خلال وقتٍ قريب، مشيرة إلى أنَّ ما سيقوم به "حزب الله" ميدانياً هو الذي سيُعبر عن واقع المعركة وتطوراتها.
وبحسب المصادر، فإنّ غياب نصرالله إعلامياً سيساهم في زيادة الإرباك في الداخل الإسرائيلي لاسيما بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها قادة العدو الإسرائيلي ضد لبنان من خلال القول إن يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة، سيتكرر في بيروت.
ولفتت المصادر إلى أنَّ "حزب الله" سيُواصل تصعيدَ خطواته الميدانية، كما أنه سيعمل على رفع وتيرة إستهدافاته للمواقع الإسرائيليّة من خلال أسلحةٍ ثقيلة سيتم الكشف عنها تباعاً، إلا أن الأمور ستبقى مضبوطةً نوعاً ما من دون الإنزلاق نحو حربٍ شاملة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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