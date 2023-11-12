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لبنان

لا "ضمانات" للتيار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2023 | 02:45
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في ظل الجهود الجدية، البعيدة عن الاعلام التي يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من اجل قطع الطريق على فكرة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، سرت معلومات بأن "حزب الله" اعطى ضمانات لباسيل في هذا الشأن.
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وبحسب المصادر فإن "هذه التسريبات غير دقيقة، اذ ان الحزب لم يعط اي ضمانة مرتبطة بعدم التمديد لعون في قيادة الجيش، بل اوحى بأنه منفتح على كل الاقتراحات".
وتقول المصادر "ان "حزب الله" ليس لديه اي مشكلة بوجود عون  في قيادة الجيش، لكنه يرفض وصوله الى سدة الرئاسة بشكل حاسم ونهائي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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