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لبنان

بعد يوم اعتُبر الأعنف منذ اندلاع الحرب.. القصف الإسرائيلي يتجدد جنوباً

Lebanon 24
12-11-2023 | 02:09
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تجدد صباح اليوم الأحد القصف الاسرائيلي على أطراف بلدة ‌ يارون في القطاع الأوسط، ومرتفعات حلتا و كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
 
 
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وخيم الهدوء الحذر صباح اليوم على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب في منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب انطلاقا من محور سهل الماري وحلتا واطراف الهبارية راشيا الفخار شبعا العرقوب واطراف كفرحمام وكفرشوبا خرقه بصورة شبه متواصلة طلعات استكشافية للطيران الإسرائيلي المعادي فوق المنطقة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ حتى أجواء البقاع الغربي والاقليم خاصة فوق تلال سجد وعرمتى.
 
ودوت صفارات الانذار في مستعمرات الجليل الاعلى بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي الإسرائيلي فوق مزارع شبعا وقرى العرقوب.
 
وكان يوم امس السبت هو الاعنف منذ اندلاع الحرب بعد قصف العدو اهداف مدنية بعيدة عن الحدود لاكثر من اربعين كيلومترا .

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