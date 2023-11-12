كلامٌ جديد عن نصرالله.. ماذا قالت آخر التقارير الإسرائيليّة عنه؟

قالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم الأحد، إنّ حالة التصعيد عن الحدود مع لبنان تستمرُّ على الإيقاع الذي يريدهُ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مشيرة إلى أنّ "الأخير يتبنى معركة إستنزافٍ ضدّ الجيش الإسرائيليّ وإبقاء المُستوطنات عند الحدود فارغة".

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وذكرت التقارير أن "الأمر المذكور ظهر جلياً هذا الأسبوع إذ أنّ حزب الله صعّد من خلال إرسال طائرات إنتحاريّة أوقعت إصاباتٍ في صفوف الجيش الإسرائيليّ".

كذلك، علّقت وسائل الإعلام في تل أبيب على التهديدات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت تجاه لبنان، وقالت: "لم يكن أمام غالانت سوى إطلاق المزيد من التهديدات ضد حزب الله يوم أمس لكن عليه أن يعلم أن الكلام لن يعيد المستوطنين إلى كريات شمونة".