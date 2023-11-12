كرامي بعد لقائه وفداً من "حماس": صاحب الحق هو القوي

إستقبل رئيس تيار "الكرامة" وعضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي في قصر كرم القلة في طرابلس، وفداً من حركة حماس في لبنان برئاسة ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبدالهادي، يرافقه مسؤول العلاقات العامة خالد إسماعيل، المسؤول السياسي للحركة في الشمال احمد الاسدي والمسؤول السياسي للحركة في مخيم البداوي مهدي عساف.

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رحّب كرامي بالوفد في "مدينة طرابلس مدينة الصمود والعروبة"، وحيا "صمود الشعب الفلسطيني المرابط في ارضه ولا سيما في مدينة غزّة العزّة الذي يواجه بصدره العاري حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني وآلات قتله الهمجية مؤمنين بالله القادر على نصرهم".

واكّد ان "القضية القلسطينية هي قضية الامة المركزية، ووجعها هو وجع الامة وفرحها هو فرح الامة وعزّتها هي عزّ الأمة، ونحن مؤمنين بان النصر سيكون حليفنا باذن الله لأننا أصحاب الحق، وصاحب الحق هو القوي، والقوي هو من سينتصر في النهاية".

واردف كرامي: "ان تحرير الاراضي المحتلة وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، وحقه في تقرير مصيره وحقه في الحرية، كل هذه المطالب والاماني بدأت تتحقق في يوم السابع من تشرين الأول، وهذا المسار سيستمر حتى يتحقق النصر بجهود المقاتلين وصمود الغزّاويين واهل فلسطين في كل شبر من اراضينا المحتلة".

كما حذّر "من مخطط الـ transfer الجديد وتهجير مدنيي غزة الى خارجها"، مؤكداً "ثقته الكاملة بتمسّك الفلسطينيين بحقهم في ارضهم وافشال مخطط العدو الصهيوني".

وعرض عبد الهادي على كرامي مجريات معركة "طوفان الأقصى"، التي "يسطًر فيها مجاهدو حماس ملاحم في القتال والدفاع والبسالة والفداء، وكيف يتم التعامل مع جبروت جيش العدو الصهيوني الذي بدا للعالم اجمع انه جيش من كرتون ولن يحقق اياً من اهدافه العسكرية على الرغم من تفوقه الجوي".