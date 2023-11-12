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لبنان

صاروخٌ ينطلق من لبنان وقصفٌ إسرائيلي عنيف يطال الجنوب.. فيديو يُظهر ما يحدث

Lebanon 24
12-11-2023 | 02:52
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة إنه "جرى رصدُ إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه فلسطين المُحتلة، صباح اليوم الأحد". 
 
وتزامناً مع ذلك، تحدثت المعلومات عن دويّ صفارات الإنذار في الجليل الغربي وذلك بالتزامُن مع تحليق للطيران التجسسيّ الإسرائيليّ فوق مزارع شبعا وقرى العرقوب.
 
من جهتها، أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ منطقة كفرشوبا تتعرّض لقصفٍ عنيف من قبل العدو الإسرائيلي في هذه الأثناء. 
 
بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أطراف بلدتي شيحين وأمّ التوت في القطاع الغربي تتعرّض لقصف مدفعي مُعادٍ مصدره مواقع الاحتلال الحدودية.
 
 
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