ارتقى أثناء مجابهة العدو.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً في الجنوب

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الأحد، إستشهاد المُجاهد حسين علي حرب (مُختار الثقفي) أثناء مجابهته العدوّ الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنّ الشهيد حرب هو من بلدة سحمر في البقاع.