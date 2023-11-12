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لبنان
ارتقى أثناء مجابهة العدو.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً في الجنوب
Lebanon 24
12-11-2023
|
03:17
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الأحد، إستشهاد المُجاهد حسين علي حرب (مُختار الثقفي) أثناء مجابهته العدوّ الإسرائيليّ في جنوب لبنان.
وذكر الحزب أنّ الشهيد حرب هو من بلدة سحمر في البقاع.
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