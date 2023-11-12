Advertisement

لبنان

صوت لبنان يعلو تجاه غزّة… وميقاتي يتصدّر خط التواصل الديبلوماسي

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
12-11-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1129457-638353813656455599.png
Doc-P-1129457-638353813656455599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلعب لبنان دوراً مهماً وواضحاً في المسار الديبلوماسي والسياسي العام الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، الأمر الذي بدا لافتاً منذ أسابيع في حراك الحكومة اللبنانية حيث يتلقّى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالات ديبلوماسية عربية وغربية في إطار منع توسّع رقعة الحرب لتشمل الساحة اللبنانية وتعوّل على علاقات ميقاتي الجيدة بمختلف القوى الاقليمية والدولية.
Advertisement

ولعلّ تمثيل "حزب الله" في الحكومة اللبنانية يُفسح المجال أمام عمليات التنسيق والتواصل المستمرّ، الامر الذي أتاح فرصة مناسبة أمام الحكومة اللبنانية لاستكمال حراكها الواسع الذي تسعى من خلاله الى إثبات قدرتها على تحريك المياه الراكدة والمرتبطة بالساحة المحلية وبالحرب على قطاع غزّة.

مما لا شكَ فيه أن الطروحات التي بدأت تُعمّم والتي بادر بها ميقاتي كخارطة طريق واضحة لوقف إطلاق النار في غزَة تلقى تأييداً واسعاً، وهي مؤلّفة من عدّة بنود من تبادل الأسرى الجزئي حتى التبادل النهائي بالإضافة إلى البحث في تسوية كاملة للقضية الفلسطينية، وذلك ما جعل من الحكومة اللبنانية على خطّ التواصل الديبلوماسي الواسع.

لكن كل ما سبق لا يمكنه ضمان كيفية تطوّر الأحداث في الجبهة الجنوبية، خصوصاً أن "حزب الله" بدأ بتوسيع أنشطته العسكرية بشكل مُكثّف ونوعي، ويجعل من عملية الاستهداف مؤذية لقوات الاحتلال بشكل كبير، وهذا الإيذاء قد يدفع بتلّ أبيب الى توجيه ضربة بهدف ردع "الحزب" ومنعه من الذهاب نحو مزيد من التصعيد، وحينها قد تتدحرج الأمور الى ما لا تُحمد عقباه.

يسير الحراك الديبلوماسي اللبناني بالتوازي مع التطورات الميدانية في جنوب لبنان، ومع المساعي والضغوط في المنطقة والتي تهدُف إلى إيجاد حلول تحول دون توسّع المعركة، إذ إن استمرار الحرب في غزّة سيؤدي في أي لحظة إلى انفراط عقد التواصل بين الدول الساعية للهدنة وينزلق بسرعة شديدة نحو خطر جدّي بإمكانية اندلاع حروب في أكثر من جبهة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2023-11-12
02:52 | 2023-11-12
06:00 | 2023-11-12
05:59 | 2023-11-12
05:44 | 2023-11-12
05:34 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24