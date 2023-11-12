27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
28
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نصرالله يثبت مستوى التصعيد..
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
12-11-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الواضح أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله أراد حسم الجدل حول موقف حزبه من الحرب الحاصلة في غزة، اذ لم يتراجع عن السياق العام للخطاب الأول الذي جذب الكثير من الانتقادات، بل أصر على الحفاظ بشكل لا يقبل الشك على مستوى معين من التصعيد لن يتغير الا في حال حصول امرين، الاول تبدل التوازنات في غزة والثاني تفلّت الجيش الاسرائيلي في لبنان وتجاه المدنيين.
Advertisement
يراعي نصرالله مجموعة كبيرة من الاعتبارات، اولها الاعتبارات المرتبطة بواقع محور المقاومة، اي انه لن ينجر الى اي تصعيد لم يكن مخططا له، بل يريد الحفاظ على مسار الخطة الكاملة ما دام قادرا على الحفاظ عليها، وهذا ما سيؤدي حتما الى التعامل الهادئ مع التطورات ودراسة كل الاحتمالات وعدم الخضوع للرأي الشعبي وللضغوط الجماهيرية المحلية والعربية، وهذا ما حسمه امين عام الحزب امس.
لكن نصرالله الذي كشف تصاعد حركة حزبه العسكرية جنوب لبنان، اوحى أنه بدأ يعمل بشكل واضح من الداخل السوري ولعل استهداف تل ابيب لعناصر الحزب في سوريا كان دليلا واضحا على الدور الذي يلعبه من هناك، وهذا بحد ذاته رفع لمستوى التصعيد، وفتح جبهة جديدة كان من الممكن ألا تفتح بسبب عدم قدرة دمشق على العمل بشكل مباشر ضد اسرائيل في المرحلة الحالية.
وتعتبر مصادر مطلعة أن ترك نصرالله جزءا من سياسة الغموض على الطاولة، من خلال التأكيد ان التصعيد لن يعلن عنه بنفسه بل ان الميدان سيتكلم عند الحاجة، يهدف الى ترك الجيش الاسرائيلي في حالة استنفار كامل في شمال فلسطين المحتلة. فالحزب ليس معنياً في اعطاء اي ضمانات او إيحاءات بأنه لن يذهب الى تصعيد ميداني مهما حدث، لكنه في الوقت نفسه يحاول منع نتنياهو من الاستفادة من الحشد الدولي العسكري والسياسي لفتح جبهات جديدة.
وتشير المصادر الى ان كلام نصرالله يؤكد أن وضع المقاومة الفلسطينية لا يزال جيدا، وان التقدم البري الاسرائيلي ليس دليلا على تحقيق الاهداف المرسومة، اذ ان احدى الثوابت التي وضعها الحزب امامه ويعمل تحت سقفها هي عدم هزيمة المقاومة الفلسطينية، وهذا له اعتبارات استراتيجية لا يمكن للحزب تحملها ولا حتى لايران، وعليه فإن عدم تدخل الحزب في الحرب يعني بشكل حاسم ان الهيكل التنظيمي والعسكري لحماس لا يزال بخير.
في الايام المقبلة قد يشهد الواقع الميداني تطورا كبيراً خصوصا ان المؤشرات توحي بأن "حزب الله" ادخل اسلحة نوعية على المعركة، وليس اكيدا ان الجيش الاسرائيلي يتحمل هذا التصعيد من دون ان يذهب الى مستوى أكبر من التصعيد، وعليه فإن التطورات المقبلة التي ستفرض نفسها في اليومين المقبلين ستكون حاسمة لجهة تحديد التطور الذي ستشهده الاشتباكات الحدودية.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ لافت في خطاب نصرالله.. تقارير إسرائيلية تكشفه فما هو؟
12:31 | 2023-11-11
11/11/2023 12:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
14:23 | 2023-11-11
11/11/2023 02:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
Lebanon 24
أول تعليقٍ إسرائيليّ على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "الحزب"؟
10:41 | 2023-11-11
11/11/2023 10:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
15:47 | 2023-11-11
11/11/2023 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
15:33 | 2023-11-11
11/11/2023 03:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
05:15 | 2023-11-12
ميقاتي: لسنا هواة حرب ولبنان مُتمسّك بالشرعية الدولية
07:40 | 2023-11-12
تصعيد كبير عند الحدود الجنوبية للبنان.. هذه آخر التطورات حتى الساعة (فيديو وصور)
06:00 | 2023-11-12
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
08:41 | 2023-11-12
بالفيديو.. مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تموضعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي
08:12 | 2023-11-12
ضبط 800 كلغ من المخدرات معدّة للتهريب الى الكويت... ماذا في تفاصيل العملية؟
08:07 | 2023-11-12
ما حقيقة استهداف العدو الاسرائيلي لسيارة تابعة لقناة "الميادين"؟
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
12/11/2023 16:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
12/11/2023 16:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
12/11/2023 16:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24