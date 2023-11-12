"نصيحة بيضاء" من كلاس الى بعض الخبراء المنظرين

كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس على منصة "أكس": "إعلام السَكْتِ في عَصْرِ الصَّمْت..!
نصيحة بيضاء… الى بعض (الخبراء المنظرين) و( المُقاولين الاستراتيجيين ) و(هواةِ الحكي) الفارغ في الزمن الشاغر:
وقفة اولى:
عندما لا تعرفُ
(ماذا) تتكَّنصيحة بيضاءلَّمُ ..؟
ولا (لماذا) تتكلَّمُ ..؟
ولا (كيْفَ) تتكلَّمُ ...؟
ولا (أيْنَ) تتكَلَّمُ ...؟
ولا (متى) تتكلّمُ ...؟
ولا(إلى مَنْ) تتكلَّمُ ...؟
و لا (عنْ منْ) تتكلم …؟
ولا تقوى على التَعَلُّم
ولا تتجرّأ على التَّكلُّم
و لا تريد الإنصات
و لا تقوى على الإصغاء
إِلْزَمٍ الصَّمْتَ
وإٍحْتَرِفِ السَّكْتَ
صَهْ، مَهْ
لا تتكَلَّمْ...!
وقفة ثانية:
إِبْتَعٍدْ عنْ ثلاثة كبائر:
لا تتوقَّع
لا تَرْتَقِب
لا تتنبّأ..!
خُذْ فرصةً من {مهنة المتاعب}
وتأكَّد ان الناس يتعبون من كلامك
ويمجُّونَ حضورك
ولا يألهون لعِظاتِكَ
فلا تُحَلِّلْ
ولا تُعَلِّلْ
لا تُلَعْوِسْ
لا تُهَلوِسْ
لا تُوَسْوِسْ
ولا تُنَصِّبْ نفسك مُحلِّلا إستراتيجيًا
فلا أَنتَ من الناس أَفْهَم
ولا انت منهم أَعْلَم..!
ومتى تعاظمت عليك الأسئلة
وتكاثرت لديك الاسباب
خَفِّفْ الثرثرة
لا تُتْحِفْنا بأَيِّ جواب..!
فقط ... إِسْتَأْذِنِ الناسَ
قُلْ لهم: " قتلني النعاس"
عَجِّلْ أدْخُلْ فِراشَكَ
خَبِّئْ أفكاركَ تحتَ الوِسادة
و عَلِّقْها في عُنُقِ الوطنِ قِلادَة
إِسْتَوْدِعِ صَدْرَكَ كُلَّ كلام
نَمْ ،أَدِرْ ظَهْرَكَ للأيّام
إِصْنَعْ الأوهامَ
هَنْدِسِ الأحْلام
أطفئ النور
أقفلْ جَفنَيْك
أغمِضْ عينيْك
وقُلْ: "على الدُنيا السَّلام ..!
وقفة ثالثة:
تأكّد إعرفْ تعلّم ان
{ إعلامُ السَكْتِ } و { صُراخُ الصمت }
هما أبلغُ كلام
في شغور الزمن
و فراغ الأيام...!
فأصْمُتْ لا تُفكِّرْ
أُسكُتْ لا تُنَظِّرْ
فلا تُعَاتَب ، لا تُسَاءَل ْ
لا تُلاحَقْ ، لا تُلام..!
راجِعْ قلمَك
أضبُطْ فكرَك
حَرِّكْ رأسَك
إِبْلَعْ لِسانَك
، تَرَصَّنْ ، تَحَصَّنْ
و تَمَكَّنْ ، تَيَقَّنْ :
ان السُكوتَ عن العَيْبِ أَعَيْبُ مِن كُلِّ الكبائِر
و الصَمْتَ على الشَرِّ مَقْتَلَةٌ للضمائِر..!
الإعلاميون الإحترافيون الرصينون، تُرفَعُ لهم الأقلام، وهم خارج هذا التوصيف".