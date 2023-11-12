"نصيحة بيضاء" من كلاس الى بعض الخبراء المنظرين

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كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس على منصة "أكس": "إعلام السَكْتِ في عَصْرِ الصَّمْت..!نصيحة بيضاء… الى بعض (الخبراء المنظرين) و( المُقاولين الاستراتيجيين ) و(هواةِ الحكي) الفارغ في الزمن الشاغر:وقفة اولى:عندما لا تعرفُ(ماذا) تتكَّنصيحة بيضاءلَّمُ ..؟ولا (لماذا) تتكلَّمُ ..؟ولا (كيْفَ) تتكلَّمُ ...؟ولا (أيْنَ) تتكَلَّمُ ...؟ولا (متى) تتكلّمُ ...؟ولا(إلى مَنْ) تتكلَّمُ ...؟و لا (عنْ منْ) تتكلم …؟ولا تقوى على التَعَلُّمولا تتجرّأ على التَّكلُّمو لا تريد الإنصاتو لا تقوى على الإصغاءإِلْزَمٍ الصَّمْتَوإٍحْتَرِفِ السَّكْتَصَهْ، مَهْلا تتكَلَّمْ...!وقفة ثانية:إِبْتَعٍدْ عنْ ثلاثة كبائر:لا تتوقَّعلا تَرْتَقِبلا تتنبّأ..!خُذْ فرصةً من {مهنة المتاعب}وتأكَّد ان الناس يتعبون من كلامكويمجُّونَ حضوركولا يألهون لعِظاتِكَفلا تُحَلِّلْولا تُعَلِّلْلا تُلَعْوِسْلا تُهَلوِسْلا تُوَسْوِسْولا تُنَصِّبْ نفسك مُحلِّلا إستراتيجيًافلا أَنتَ من الناس أَفْهَمولا انت منهم أَعْلَم..!ومتى تعاظمت عليك الأسئلةوتكاثرت لديك الاسبابخَفِّفْ الثرثرةلا تُتْحِفْنا بأَيِّ جواب..!فقط ... إِسْتَأْذِنِ الناسَقُلْ لهم: " قتلني النعاس"عَجِّلْ أدْخُلْ فِراشَكَخَبِّئْ أفكاركَ تحتَ الوِسادةو عَلِّقْها في عُنُقِ الوطنِ قِلادَةإِسْتَوْدِعِ صَدْرَكَ كُلَّ كلامنَمْ ،أَدِرْ ظَهْرَكَ للأيّامإِصْنَعْ الأوهامَهَنْدِسِ الأحْلامأطفئ النورأقفلْ جَفنَيْكأغمِضْ عينيْكوقُلْ: "على الدُنيا السَّلام ..!وقفة ثالثة:تأكّد إعرفْ تعلّم ان{ إعلامُ السَكْتِ } و { صُراخُ الصمت }هما أبلغُ كلامفي شغور الزمنو فراغ الأيام...!فأصْمُتْ لا تُفكِّرْأُسكُتْ لا تُنَظِّرْفلا تُعَاتَب ، لا تُسَاءَل ْلا تُلاحَقْ ، لا تُلام..!راجِعْ قلمَكأضبُطْ فكرَكحَرِّكْ رأسَكإِبْلَعْ لِسانَك، تَرَصَّنْ ، تَحَصَّنْو تَمَكَّنْ ، تَيَقَّنْ :ان السُكوتَ عن العَيْبِ أَعَيْبُ مِن كُلِّ الكبائِرو الصَمْتَ على الشَرِّ مَقْتَلَةٌ للضمائِر..!الإعلاميون الإحترافيون الرصينون، تُرفَعُ لهم الأقلام، وهم خارج هذا التوصيف".