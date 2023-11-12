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لبنان

النافعة تنجز معاملات جديدة بدءًا من هذا التاريخ!

Lebanon 24
12-11-2023 | 04:15
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اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات انّها سوف تستقبل المواطنين أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس إعتبارا من تاريخ 14 / 11 / 2023 وتقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:
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 1- تسجيل السّيارات السّياحيّة (صفر كلم) للافراد، التي لا تخضع للكشف في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb وفي مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة).
2- تسجيل السّيارات السّياحية (صفر كلم) المستوردة من قبل نقابة شركات مستوردي السّيارات وباقي الشّركات.
3- تسجيل آليات الشّحن الخصوصي الحائزة على موافقة مسبقة بهذا الخصوص. 
4- استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق اوّل مرّة من فئتي السّيارات السّياحة الخصوصيّة B والدراجات الاليّة A وA1 (اعتباراً من نهار الاربعاء).

 

هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بكافة فروعها بتأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقاً.
ومع العلم انّها سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.
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