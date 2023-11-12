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لبنان
جنبلاط في تصريحٍ لافت.. هذا ما قاله عن الجامعة العربيّة
Lebanon 24
12-11-2023
|
04:25
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كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "بعد انعقاد مؤتمر الدول العربية والاسلامية والذي لم ينجح حتى في فتح معبر رفح وفي انتظار تدمير ما تبقى من مستشفيات في غزة وقتل من فيها وبعد رفض استخدام سلاح النفط كما جرى في 1973 وبعد عجز سحب السفراء من اسرائيل، اقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية".
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