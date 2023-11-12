وسط توتر الجنوب.. ماذا حصل مع جُنديّ في "اليونيفيل"؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ عنصراً في قوات "اليونيفيل" أصيب برصاصة مجهولة المصدر أثناء تأديته مهمته العسكرية في محلّة القوزح - قضاء بنت جبيل.

وبحسب المعلومات، فإن الجندي ينتمي إلى الكتيبة الغانية، وجرى نقلهُ إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج اللازم.

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بدوره، قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه بعيد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب، وأضاف: "لقد أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".



وأشار تيننتي الى أن "مصدر إطلاق النار غير معروف حالياً، وقد بوشر التحقيق بالأمر"، وتابع: "إن أي استهداف بالقرب من مواقع اليونيفيل، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".



وذكّر الناطق الرسمي باسم اليونيفيل الأطراف "بالتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر"، مؤكداً أنّ "الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".



وختم: "نواصل حثّ جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".