ميقاتي: لسنا هواة حرب ولبنان مُتمسّك بالشرعية الدولية

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسُّك لبنان بالشرعية الدوليّة وقرارات الأمم المتحدة، وأضاف: "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأيّ خطوة لإشعال مزيدٍ من الحروب في المنطقة".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، قال ميقاتي: "الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان وما يهمني أن يبقى بلدنا بعيداً عن الحرب ونتطلع دائماً إلى الاستقرار، ووضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أيّ حرب في لبنان".

ولفت ميقاتي إلى أنّ "حزب الله يتصرّفُ بوطنيّة عالية"، مشيراً إلى أنه "مُطمئنّ لعقلانية الحزب"، وأردف: "نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان. ومن هنا، أطلب من الدول العربية خصوصاً التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الاستفزازات في الجنوب".

وجدّد ميقاتي مُطالبته بـ"وقف إطلاق النار في غزّة بأسرع وقت مُمكن"، مؤكداً أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر التي لا يستطيع أي أحد تحمّلها.

ورداً على سؤال بشأن القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، أمس السبت، قال ميقاتي: "نتائج القمة العربيّة الإسلامية أفضل بكثيرٍ مما كنتُ أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبراً على ورق".