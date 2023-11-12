أنباء عن وجود غواصة أميركية مقابل شاطئ الكسليك.. ما صحّتها؟

نفت مصادر أمنية ما يتمّ تداوله عن وجود غواصة أميركية مقابل شاطئ الكسليك.





ونقلت قناة الـ"lbci" عن مصادر أمنية قولها إن "ما نشر عن صور قيل إنها لغواصة في مقابل شاطئ الكسليك غير صحيح، بل أن الأمر هو كناية عن طفافة معمل الذوق والحبل المرتبط بها".

Advertisement