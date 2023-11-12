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لبنان

أنباء عن وجود غواصة أميركية مقابل شاطئ الكسليك.. ما صحّتها؟

Lebanon 24
12-11-2023 | 05:34
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نفت مصادر أمنية ما يتمّ تداوله عن وجود غواصة أميركية مقابل شاطئ الكسليك.


ونقلت قناة الـ"lbci" عن مصادر أمنية قولها إن "ما نشر عن صور قيل إنها لغواصة في مقابل شاطئ الكسليك غير صحيح، بل أن الأمر هو كناية عن طفافة معمل الذوق والحبل المرتبط بها".
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وكان حساب "WAR MONITOR" قد نشر في وقت سابق اليوم، على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة تظهر سطح غواصة أمام شاطئ الكسليك في منطقة كسروان، وزعم أنها تابعة للبحرية الأميركية.
 
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