من لبنان.. صواريخ مضادة للدروع توقع إصابات خطيرة في مستوطنة "دوفيف" (فيديو وصور)

إعلام العدو
6 إصابات خطيرة و حرجة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه موكب من المركبات في منطقة "دوفيف". pic.twitter.com/tjEtAmsCAj
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 12, 2023
إعلام العدو
6 إصابات خطيرة و حرجة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه موكب من المركبات في منطقة "دوفيف". pic.twitter.com/tjEtAmsCAj
#دوفيف#حزب_الله #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/1WVZ1pdLMX
— عباس نصرالله//abbass nasr.allah (@danialhadi82) November 12, 2023
#دوفيف#حزب_الله #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/1WVZ1pdLMX