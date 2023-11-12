من لبنان.. صواريخ مضادة للدروع توقع إصابات خطيرة في مستوطنة "دوفيف" (فيديو وصور)

أفادت وسائل إعلام بسقوط 6 إصابات خطيرة وحرجة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه موكب من المركبات في منطقة "دوفيف".





بدوره، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إصابة اسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "دوفيف"، ما ادى الى اشتعال النيران في عدد من المركبات".