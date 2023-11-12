بيانٌ من "حزب الله" عن عملية نوعيّة عند الحدود.. إليكم ما أعلنه

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، إستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف المحاذية للحدود مع لبنان.

وأشار الحزب إلى أنّ العملية أوقعت إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح، وذلك وفق بيانٍ صادر عن الإعلام الحربي التابع له.

من جهتها، وصفت قناة "كان" الإسرائيلية حادثة دوفيف بـ"الصعبة"، مشيرة إلى أنه "تمَّ إستهداف المنطقة بصاروخٍ مُوجّه أسفر عن إصابة عدد من المسوطنين بجروحٍ حرجة وخطيرة". في المقابل، أفادت تقارير أخرى عن سقوط 6 إصابات خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي جرّاء إطلاق صواريخ مُضادة للدروع من لبنان تجاه موكبٍ من المركبات في المنطقة المذكورة.

ووسط ما حصل، تصاعدت حدة التوتر عند الحدود إثر قيام العدو الإسرائيليّ بقصف أطراف بلدات ميس الجبل، يارون، عيتا الشعب ومروحين بالقذائف المدفعيّة والفسفوريّة.

🔴BREAKING: Anti-tank missile fired from Lebanon toward Dovev, in northern Israel



1 civilian in critical condition, 3 in serious condition according to Magen David Adom emergency services



IDF currently attacking source of launch with artillery pic.twitter.com/5GxRliaHjd — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 12, 2023 Advertisement

بيانٌ من جيش العدو

بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.



وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أطلق الإرهابيون صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف قبل قليل، وأصيب عدد من المدنيين".



وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصادر إطلاق النار في لبنان.



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مؤخرا فرقة إطلاق خططت لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية".