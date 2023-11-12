لمدّة عشرة أيّام.. تجنبوا المرور على طريق المطار باتجاه بيروت

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، وبسبب أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" (النّفق الشرقي / باتّجاه بيروت) من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، سيتم منع مرور الآليات في داخل النّفق المذكور، اعتباراً من السّاعة 20:00 ولغاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين 13-11-2023، ولمدّة عشرة أيّام تقريباً. وسيتم تحويل السيّر عن النّفق باتّجاه أوتوستراد الأوزاعي والشّويفات.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.