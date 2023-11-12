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لبنان
لمدّة عشرة أيّام.. تجنبوا المرور على طريق المطار باتجاه بيروت
Lebanon 24
12-11-2023
|
07:07
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:
بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، وبسبب أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" (النّفق الشرقي / باتّجاه بيروت) من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، سيتم منع مرور الآليات في داخل النّفق المذكور، اعتباراً من السّاعة 20:00 ولغاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين 13-11-2023، ولمدّة عشرة أيّام تقريباً. وسيتم تحويل السيّر عن النّفق باتّجاه أوتوستراد الأوزاعي والشّويفات.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
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