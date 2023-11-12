انجاز جديد للمقاومة الاسلامية.. استهداف جرافة للعدو ومقتل طاقمها

صدر عن حزب الله البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وإلحاقاً ببياننا السابق استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:35) من يوم الأحد 12-11-‌2023 جرافةً تابعة لجيش الإحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيلٍ وجريح.

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وفي وقت لاحق ذكرت مصادر تابعة للمقاومة انّ "المعلومات المؤكدة تشير إلى إصابة ما يفوق 15 صهيونياً بين قتيل وجريح في العملية النوعية المزدوجة التي استهدفت ثكنة دوفيف قبل بعض من الوقت".