وهاب يستذكر هذا المثل: إن عضك الكلب لا يجوز لك أن تعضه.. ماذا قصد؟

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "اكس": "في مجموعة مرتزقة في العالم العربي ينافقون للأنظمة ويقومون بشتمنا متمنين أن يحصلوا على شرف شتمهم من قبلنا . أقول لهم لن أعطيكم شرف شتمكم. لأن شتمي لكم يعطيكم مقاماً لا تستحقونه. وعندي مثلٌ شهير إن عضك الكلب لا يجوز لك أن تعضه. فلا تتعبوا أنفسكم فتشوا عن شغلٍ آخر".

في مجموعة مرتزقة في العالم العربي ينافقون للأنظمة ويقومون بشتمنا متمنين أن يحصلوا على شرف شتمهم من قبلنا . أقول لهم لن أعطيكم شرف شتمكم . لأن شتمي لكم يعطيكم مقاماً لا تستحقونه. وعندي مثلٌ شهير إن عضك الكلب لا يجوز لك أن تعضه . فلا تتعبوا أنفسكم فتشوا عن شغلٍ آخر — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 12, 2023 Advertisement