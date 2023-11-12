وهاب يستذكر هذا المثل: إن عضك الكلب لا يجوز لك أن تعضه.. ماذا قصد؟

في مجموعة مرتزقة في العالم العربي ينافقون للأنظمة ويقومون بشتمنا متمنين أن يحصلوا على شرف شتمهم من قبلنا . أقول لهم لن أعطيكم شرف شتمكم . لأن شتمي لكم يعطيكم مقاماً لا تستحقونه. وعندي مثلٌ شهير إن عضك الكلب لا يجوز لك أن تعضه . فلا تتعبوا أنفسكم فتشوا عن شغلٍ آخر
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 12, 2023
في مجموعة مرتزقة في العالم العربي ينافقون للأنظمة ويقومون بشتمنا متمنين أن يحصلوا على شرف شتمهم من قبلنا . أقول لهم لن أعطيكم شرف شتمكم . لأن شتمي لكم يعطيكم مقاماً لا تستحقونه. وعندي مثلٌ شهير إن عضك الكلب لا يجوز لك أن تعضه . فلا تتعبوا أنفسكم فتشوا عن شغلٍ آخر