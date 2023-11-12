إسرائيل توسّع نطاق استهدافها.. تطوّرات عاجلة وخطيرة في جنوب لبنان (فيديو وصور)

وسّع الجيش "الإسرائيلي" من وتيرة القصف على المناطق الجنوبية، اذ أطلقت مسيّرة معادية قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، صاروخاً موجهاً باتجاه أطراف تلّة الطهرة الشرقية والمطلّة على بلدة كفررمان.





وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل قصف مدفعي معاد على البويضة، كما استهدف العدو منزلين في اطراف بلدة طيرحرفا بالقرب من سنترال البلدة ولا اصابات.

كذلك، تعرّضت بلدة حولا للقصف المعادي، وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الفان الذي استهدف بالقصف على حولا وادى الى احتراقه يعود للمواطن حسن علي حمود.

كما سجّل قصف إسرائيلي مكثف على سهل الخيام ومرجعيون وقرب مواقع المنارة والمالكية.

وتعرّضت أيضاً أطراف بلدة محيبيب وبليدا لقذائف فوسفورية معادية، كما سقطت قنبلة مضيئة في بلدة راميا قرب "مجمع أهل البيت".

هذا ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة القليعة ومنطقة المحمودية.

مراسل المنار :



الطيران الحربي الصهيوني ينفذ غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة #القليعة و منطقة #المحمودية pic.twitter.com/bWhLIorPLQ — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 12, 2023 Advertisement



وكان قد استهدف العدو أيضاً منزلا في بلدة يارون وتسبب بإصابة مواطنين بجروح، وفقاً لـ"المنار". وكان قد استهدف العدو أيضاً منزلا في بلدة يارون وتسبب بإصابة مواطنين بجروح، وفقاً لـ"المنار".

مراسل المنار :



إصابة مواطنين بجروح في بلدة #يارون بإستهداف صهيوني مباشر للمنزل pic.twitter.com/5B563xHXHN — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 12, 2023



في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة "استهداف ‏قوة لوجستية تابعة للجيش الاسرائيلي كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة "دوفيف" وإيقاع إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".





كما أعلن في البيان الثاني، عن عملية أخرى على ثكنة "دوفيف" أيضاً، وقال: "استهدفنا جرافةً تابعة للجيش الاسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيلٍ وجريح". في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة "استهداف ‏قوة لوجستية تابعة للجيش الاسرائيلي كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة "دوفيف" وإيقاع إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".كما أعلن في البيان الثاني، عن عملية أخرى على ثكنة "دوفيف" أيضاً، وقال: "استهدفنا جرافةً تابعة للجيش الاسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيلٍ وجريح".