تصعيد كبير عند الحدود الجنوبية للبنان.. هذه آخر التطورات حتى الساعة (فيديو وصور)

تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصعيداً على الجبهة مع اسرائيل، فالعمليات توسّعت اليوم وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين اللبنانيين كما الاسرائيليين.





وأفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل قصف مدفعي معاد على البويضة، كما استهدف العدو منزلين في اطراف بلدة طيرحرفا بالقرب من سنترال البلدة ولا اصابات.

كذلك، تعرّضت بلدة حولا للقصف المعادي، وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الفان الذي استهدف بالقصف على حولا وادى الى احتراقه يعود للمواطن حسن علي حمود.

كما سجّل قصف إسرائيلي مكثف على سهل الخيام ومرجعيون وقرب مواقع المنارة والمالكية.

وتعرّضت أيضاً أطراف بلدة محيبيب وبليدا لقذائف فوسفورية معادية، كما سقطت قنبلة مضيئة في بلدة راميا قرب "مجمع أهل البيت".

هذا ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة القليعة ومنطقة المحمودية.

مراسل المنار :



الطيران الحربي الصهيوني ينفذ غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة #القليعة و منطقة #المحمودية pic.twitter.com/bWhLIorPLQ — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 12, 2023 Advertisement





وكان قد استهدف العدو أيضاً منزلا في بلدة يارون وتسبب بإصابة مواطنين بجروح، وفقاً لـ"المنار". وكان قد استهدف العدو أيضاً منزلا في بلدة يارون وتسبب بإصابة مواطنين بجروح، وفقاً لـ"المنار".