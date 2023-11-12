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لبنان

تصعيد كبير عند الحدود الجنوبية للبنان.. هذه آخر التطورات حتى الساعة (فيديو وصور)

Lebanon 24
12-11-2023 | 07:40
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تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصعيداً على الجبهة مع اسرائيل، فالعمليات توسّعت اليوم وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين اللبنانيين كما الاسرائيليين.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل قصف مدفعي معاد على البويضة، كما استهدف العدو منزلين في اطراف بلدة طيرحرفا بالقرب من سنترال البلدة ولا اصابات.
 
 
كذلك، تعرّضت بلدة حولا للقصف المعادي، وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الفان الذي استهدف بالقصف على حولا وادى الى احتراقه يعود للمواطن حسن علي حمود.
 
 
كما سجّل قصف إسرائيلي مكثف على سهل الخيام ومرجعيون وقرب مواقع المنارة والمالكية. 
 
وتعرّضت أيضاً أطراف بلدة محيبيب وبليدا لقذائف فوسفورية معادية، كما سقطت قنبلة مضيئة في بلدة راميا قرب "مجمع أهل البيت".
 
 
هذا ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة القليعة ومنطقة المحمودية.
 
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وكان قد استهدف العدو أيضاً منزلا في بلدة يارون وتسبب بإصابة مواطنين بجروح، وفقاً لـ"المنار".
 



في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين "استهداف ‏قوة لوجستية تابعة للجيش الاسرائيلي كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة "دوفيف" وإيقاع إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح". 


كما أعلن في البيان الثاني، عن عملية أخرى على ثكنة "دوفيف" أيضاً، وقال: "استهدفنا جرافةً تابعة للجيش الاسرائيلي قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيلٍ وجريح".
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