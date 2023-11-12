ما حقيقة استهداف العدو الاسرائيلي لسيارة تابعة لقناة "الميادين"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" انّه لا صحة للاخبار المتداولة عن استهداف سيارة الارسال التابعة لقناة "الميادين" اثناء عملها على تغطية الاعتداءات الاسرائيلية على المنطقة الحدودية الجنوبية.

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