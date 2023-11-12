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لبنان

ما حقيقة استهداف العدو الاسرائيلي لسيارة تابعة لقناة "الميادين"؟

Lebanon 24
12-11-2023 | 08:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انّه لا صحة للاخبار المتداولة عن استهداف سيارة الارسال التابعة لقناة "الميادين" اثناء عملها على تغطية الاعتداءات الاسرائيلية على المنطقة الحدودية الجنوبية.
 
 
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