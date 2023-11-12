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لبنان

ضبط 800 كلغ من المخدرات معدّة للتهريب الى الكويت... ماذا في تفاصيل العملية؟

Lebanon 24
12-11-2023 | 08:12
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أشار مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في بيان، الى أنه "في إطار التعاون الأمني المستمر والمكثف بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وبعد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بها وإبلاغ المديرية العامة للجمارك اللبنانية، تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي ٨٠٠ كلغ من المخدرات".
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وتابع البيان، أنه "بناء على تلك المعلومات تم التنسيق بين الجانبين الكويتي واللبناني لتفتيش الشحنة بدقة، فتم العثور على كمية كبيرة من المخدرات موضوعة بطريقة احترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص، تمهيداً لتهريبها إلى دولة الكويت عبر إرسالها اولا من لبنان إلى هولندا.
 
هذا وتم توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب وإحالته مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والعمل جار على توقيف آخرين".
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