اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة

سجل اشكال تطور الى اشتباك مسلح بين عائلتي حيدر ونعمان في بلدة فنيدق عكار تخلله اطلاق نار دون وقوع اصابات.



وقد عرف ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.





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