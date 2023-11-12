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لبنان

اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:46
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سجل اشكال تطور الى اشتباك مسلح بين عائلتي حيدر ونعمان في بلدة فنيدق عكار تخلله اطلاق نار دون وقوع اصابات. 

وقد عرف ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين. 

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خلاف

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