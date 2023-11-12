خالد يخسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب خالد أ. ابن مدينة طرابلس البالغ من العمر 13 عاماً فجر اليوم الاحد. وفي التفاصيل فانّ خالد بعدما ادى صلاة الفجر في مسجد الرشيد، عاد الى منزله وأثناء تواجده في الحمام فارق الحياة اثر اختناقه بسبب تسرب في الغاز.

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