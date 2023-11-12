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لبنان

خالد يخسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى في الحمام

Lebanon 24
12-11-2023 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب خالد أ. ابن مدينة طرابلس البالغ من العمر 13 عاماً فجر اليوم الاحد. وفي التفاصيل فانّ خالد بعدما ادى صلاة الفجر في مسجد الرشيد، عاد الى منزله وأثناء تواجده في الحمام فارق الحياة اثر اختناقه بسبب تسرب في الغاز.
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