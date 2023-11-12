"اختلاق رخيص".. حزب الله ينفي ما ورد في هذه الصحيفة

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صدر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" البيان التالي: "نشرت صحيفة التايمز البريطانية وأعادت نشره عنها الصانداي تايمز وعدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الغربية والعربية مقالا للكاتب انطوني لويد، زعمت فيه أنها أجرت مقابلة صحفية مع من أسمته قائدا عسكريا مخضرما في حزب الله ونشرت على لسانه مجموعة من المواقف والتصريحات السياسية والعسكرية".وأضافت: "إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تؤكد أن المقابلة المزعومة ليست سوى اختلاق رخيص من نسج خيال الكاتب وادعاءاته الكاذبة، وتنفي بشدة أن يكون الصحافي المذكور أجرى في الأساس مقابلة مع أحد المسؤولين فضلا عما ورد فيها ونسب إليه زورا".