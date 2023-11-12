Advertisement

لبنان

حزب الله ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
12-11-2023 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1129599-638354136235703572.jpg
Doc-P-1129599-638354136235703572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله اليوم الأحد، عن إستشهاد "المجاهد جواد حسام البزال "علي الهادي" من بلدة البزالية في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
lebanon 24
12/11/2023 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت عددًا من الأهداف لحزب الله في لبنان ردًا على إطلاق النار في وقت سابق
lebanon 24
12/11/2023 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لحزب الله في لبنان ردا على عمليات إطلاق صواريخ (العربي)
lebanon 24
12/11/2023 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيليّ جديد للبنان.. رسالة تطالُ "حزب الله" وهذا فحواها!
lebanon 24
12/11/2023 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2023-11-12
13:17 | 2023-11-12
12:55 | 2023-11-12
12:52 | 2023-11-12
12:45 | 2023-11-12
12:00 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24