الجيش الإسرائيلي يلقي مناشير فوق جنوب لبنان.. ما حقيقة هذا الخبر؟

أفادت قناة "الميادين" نقلا عن وسائل اعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يلقي مناشير على قرى شمال لبنان يطالب فيها السكان بإخلاء منازلهم. في المقابل أشار مراسل "المنار" علي شعيب إلى إن المنشور الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على انه صهيوني يدعو الى الهلع ومفبرك ولا أساس له من الصحة.

Advertisement