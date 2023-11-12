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لبنان

جنبلاط اتصل ببري معزّياً بالشهيد علي داوود

Lebanon 24
12-11-2023 | 13:17
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أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، معزّياً بالشهيد علي داوود الذي استشهد في بلدة رب ثلاثين الجنوبية، بفعل اعتداء مباشر من العدو الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه السافر يومياً على مختلف مناطق وبلدات الجنوب.
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