بعد تأثّر نوعية خدمتها في بيروت والبقاع... بيان من شركة "تاتش"

أعلنت شركة تاتش عن تأثّر نوعية خدمتها بشكل كامل في بيروت وبعض مناطق البقاع بعد تعرّض مولّد سنترال أوجيرو في بئر حسن لعطل، علماً أن هذا السنترال يشكّل تقاطعاً رئيسياً لشبكتي اوجيرو وتاتش تحديداً.





وأضافت في بيان: "بناءً عليه، بادرت شركة تاتش الى التنسيق مع إدارة أوجيرو من أجل إعادة التيار الكهربائي من مؤسّسة كهرباء لبنان الى الخدمة في سنترال بئر حسن إلى حين انتهاء أعمال الصيانة التي يقوم بها الفريق التقني في شركة أوجيرو بهدف إصلاح المولّد الكهربائي، بالإضافة إلى دعم معالي وزير الاتصالات المهندس جوني القرم الذي تدخّل شخصياً لإعادة التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان"، مؤكدة أن "فور استعادة الخدمة لدى سنترال أوجيرو في بئر حسن، عادت خدمة تاتش إلى طبيعتها".