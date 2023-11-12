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لبنان

فوز مرشحي "التيار الوطني الحر" في انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين

Lebanon 24
12-11-2023 | 14:14
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اعلن المكتب الاعلامي في "التيار الوطني الحر"، في بيان، فوز مرشحي "التيار الوطني الحر"  ال٧ بالمراكز السبعة الأولى في انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين وهم: روبير البيطار رئيس اللائحة، ريتا المدور، كميل ابو سمرا، جاندارك ابي عقل، زياد طربيه، دانيال الفتى، يزيد ابو خليل.
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