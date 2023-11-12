فوز مرشحي "التيار الوطني الحر" في انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين

اعلن المكتب الاعلامي في "التيار الوطني الحر"، في بيان، فوز مرشحي "التيار الوطني الحر" ال٧ بالمراكز السبعة الأولى في انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين وهم: روبير البيطار رئيس اللائحة، ريتا المدور، كميل ابو سمرا، جاندارك ابي عقل، زياد طربيه، دانيال الفتى، يزيد ابو خليل.

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