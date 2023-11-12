كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل. وترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية وشمال البلاد، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.

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