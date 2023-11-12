ملخص لعمليات المقاومة الإسلامية المنفذة اليوم عند الحدود اللبنانية

Advertisement

صدر عن الإعلام الحربي في "حزب الله" بيان لخص عمليات "المقاومة الإسلامية" التي نفذت اليوم ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وجاءت على النحو التالي:في القطاع الشرقي: "الساعة 14:15 استهداف تجمع لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة".في القطاع الغربي: "الساعة 12:25 استهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش العدو الصهيوني في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة. وفي الساعة 12:35 استهداف جرافة تابعة لجيش العدو الصهيوني قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة".وختم البيان: "الساعة 14:30 استهداف تجمع لمشاة العدو الصهيوني في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، واستهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية".