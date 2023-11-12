Advertisement

لبنان

ملخص لعمليات المقاومة الإسلامية المنفذة اليوم عند الحدود اللبنانية

Lebanon 24
12-11-2023 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1129649-638354279138859433.jpeg
Doc-P-1129649-638354279138859433.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الإعلام الحربي في "حزب الله" بيان لخص عمليات "المقاومة الإسلامية" التي نفذت اليوم ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وجاءت على النحو التالي:

في القطاع الشرقي: "الساعة 14:15 استهداف تجمع لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة".
Advertisement

في القطاع الغربي: "الساعة 12:25 استهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش العدو الصهيوني في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة. وفي الساعة 12:35 استهداف جرافة تابعة لجيش العدو الصهيوني قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة".

وختم البيان: "الساعة 14:30 استهداف تجمع لمشاة العدو الصهيوني في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، واستهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:24 | 2023-11-12
17:44 | 2023-11-12
17:00 | 2023-11-12
16:55 | 2023-11-12
16:32 | 2023-11-12
15:47 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24