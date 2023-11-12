ضغوط وعرقلة

أدّت ضغوط مارسها أصحاب المولدات وحماتهم السياسيِّين إلى عرقلة صفقة فيول لوزارة الطاقة، ممَّا هدد بتأخر برنامج زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وصولاً إلى عودة العتمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement