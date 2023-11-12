معلومات متضاربة

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Lebanon 24
12-11-2023
|
17:44
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تضاربت المعلومات حول نتائج إجتماع باسيل وفرنجية في بنشعي بعدما ورد في حديث الأخير التلفزيوني من نقزات ضد الأول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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